Среди пассажиров рейса Ryanair Афины - Вильнюс не было сотрудников КГБ

Когда пилот нам сказал, что мы меняем курс, была, конечно, паника. Нам никто не сообщил - почему? В чем проблема - в самолете, в пункте посадки? Мы провели в самолете полчаса. Все было корректно, единственная моя претензия - никто не сообщил, сколько это будет продолжаться и когда кончится. Люди используют Литву как транзитный хаб. Тут недопонимание, никто нас не спросил: почему вы остались в Беларуси? Я благодарна пограничникам за то, что нам позволили остаться в Минске: в итоге мы были дома в 9 часов. По моим наблюдениям, все трое оставшихся - мужчина-белорус и мужчина-грек - мы никак не походим на сотрудников спецслужб. Если бы мы были сотрудниками, нас не заставили бы ждать, сидеть со всеми. К нам было бы приоритетное внимание.

Ясон Зисис, пассажир рейса

