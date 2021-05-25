Среди пассажиров рейса Ryanair Афины - Вильнюс не было сотрудников КГБ
В программе "Панорама" был развенчан миф о пассажирах: якобы на борту самолета были сотрудники Комитета госбезопасности.
Накануне появилось заявление главы Ryanair о том, что с экстренно севшего в Минске самолета сошли "сотрудники КГБ", и троих из этих пассажиров удалось найти: они были крайне удивлены подозрениями в своей принадлежности к спецслужбам. Эти люди долго добивались возможности остаться, поскольку тогда им не пришлось бы возвращаться в Минск из Вильнюса. Также пассажиры отметили, что на борту самолета не было никаких признаков присутствия сотрудников КГБ. Все, что происходило в самолете перед посадкой, не вызывало никаких подозрений, а поведение экипажа было совершенно рутинным - насколько рутинным оно может быть в подобной экстренной ситуации.
Я знаю, мы втроем не полетели дальше в Вильнюс. Все мои спутники попросили остаться, поскольку конечная точка нашего путешествия была в Минске. И никого другого, выходящего из этого самолета, я не видел. Я не имею отношения к КГБ. И остальные ребята тоже не походили на агентов. У них были белорусские паспорта - это одна девушка и парень
Александра Стабредова, пассажир рейса:
Когда пилот нам сказал, что мы меняем курс, была, конечно, паника. Нам никто не сообщил - почему? В чем проблема - в самолете, в пункте посадки? Мы провели в самолете полчаса. Все было корректно, единственная моя претензия - никто не сообщил, сколько это будет продолжаться и когда кончится. Люди используют Литву как транзитный хаб. Тут недопонимание, никто нас не спросил: почему вы остались в Беларуси? Я благодарна пограничникам за то, что нам позволили остаться в Минске: в итоге мы были дома в 9 часов. По моим наблюдениям, все трое оставшихся - мужчина-белорус и мужчина-грек - мы никак не походим на сотрудников спецслужб. Если бы мы были сотрудниками, нас не заставили бы ждать, сидеть со всеми. К нам было бы приоритетное внимание.
Как известно, кроме этих двух пассажиров, в Минске остался белорус Сергей Кулаков, а также задержанные Роман Протасевич и Софья Сапега.
Комментарий третьего пассажира, который был на борту Ryanair