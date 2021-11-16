Среди пострадавших в результате применения польскими силовиками спецсредств есть женщины, дети и журналисты

"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией на белорусско-польской границе. За медицинской помощью в результате применения польскими силовиками спецсредств обратились беженцы и журналисты, среди пострадавших есть женщины и дети. Для приема и обогрева замерзших людей готовят логистический центр, который находится неподалеку от границы. Организовать для них ночлег Президент поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону. Рядом с КПП уже работают белорусские следователи. Задействована передвижная криминалистическая лаборатория. Фиксируется обстановка на месте происшествия.