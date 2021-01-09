Среди проектов индустриального парка "Великий камень" - маски с высокой степенью защиты

Маски и респираторы высокой степени защиты

И это высокая степень защиты. Для изготовления масок здесь используют мельтблаун. До этого нетканый фильтрующий материал в Беларуси не производили. Сейчас же компания-резидент индустриального парка "Великий камень" в сутки выпускает 100 тысяч медицинских масок и 50 тысяч респираторов.

В феврале объемы производства увеличат

В трендах - медицина, машиностроение и электротранспорт

Перспективные идеи поддержат в инновационном центре

Хорошим импульсом для появления компаний-новаторов станет инновационный центр. Прогрессивные идеи там будут доводить до коммерческой реализации.

Инновационный центр - это около 19 тысяч квадратов. Само здание построено в форме знака бесконечности. И это символично. Перспективным стартапам здесь предоставят площадку для работы. Поддержат и сотрудничество ученых.