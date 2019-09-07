Немало талантливых ребят здесь и в сфере ІТ.Парящие голограммы и уникальный костюм, который стирает грани между реальным и виртуальным. Среди стартапов, пользующихся популярностью во всем мире, многие напрямую связаны с Брестом.



В этом убедился и Антон Малюта.

Парящие голограммы признаны во всем мире

Парк высоких технологий. Здесь политики, экономисты и, конечно, потенциальные инвесторы знакомятся с возможностями нашей ІT- страны. Особое внимание гостей парящим голограммам. Это изображения с эффектом 3D. У истоков стартапа - Кирилл и Артем из Бреста. Познакомились еще в школьном возрасте, но судьбоносными стали годы учебы в лицее.

Говорят, когда приезжают в Брест, первым делом навещают родителей и родной лицей. Здесь о молодом тандеме отзываются тепло и отмечают свой вклад в их историю успеха.

К признанию и первой прибыли от парящих голограмм Кирилл и Артем шли долго

После Бреста - Минск, затем обучение в Англии, там же поиск инвестора. Уже опытные, говорят, что на первых этапах была очень важна помощь извне. Сегодня сами готовы поверить в молодых айтишников и вложить средства в технологии будущего.



Сейчас перенесемся из Бреста в Минск. Конечно, не с помощью этого костюма, но поверьте, его возможностей хватит, чтобы удивить. По всему телу - датчики, они передают электрические импульсы на кожу человека. Есть еще несколько систем, например, захват движений. Как итог - полная имитация всех реальных действий и ощущений. Но сначала калибровка под конкретного человека.

Это не игра. Реальный способ научиться быть готовым к любым внештатным ситуациям

Буквально минута - и чувствуешь те самые мурашки по коже. Импульсы создают ощущение, к примеру, от морских волн. Но наше первое задание будет совсем не романтичным. Отработаем поведение при аварии на буровой вышке.



Остановить выброс нефти, конечно, сразу не получилось - нужно время привыкнуть к интерфейсу. И это не игра, а реальный способ научиться быть готовым к любым внештатным ситуациям. Это только один из многочисленных вариантов использования уникального костюма, который будет востребован и в медицине, и в спорте. Сегодня основные потребители за рубежом. Да и головной офис в Лондоне. Но от белорусской прописки компания отказываться не спешит.

Здесь говорят, что выбор Бреста как площадки для производства очевиден - все решает география