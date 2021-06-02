Средиземноморских улиток начали выращивать под Брестом

В Беларуси начался сезон заготовки улиток. Под Брестом заработало производство, где выращивают редких для нашей страны средиземноморских моллюсков. Оказалось, что они себя отлично чувствуют в нашем климате и могут давать потомство для разведения в промышленных масштабах. Особенно популярен такой товар в странах Европы.



Мария Тройнич побывала на улиточных плантациях. Средиземноморские моллюски на белорусских рапсовых полях. В этом фермерском хозяйстве улитки живут на специальных плантациях. Условия для них создают искусственно: капельный полив, в качестве корма определенный сорт рапса. А когда моллюски вырастут, их перенесут в помещение.



В репродуктивном зале поддерживают определенный влагостно-температурный режим. Здесь должно быть около 20 градусов тепла. А чтобы улитки не расползались, по периметру загонов сделали специальный солевой барьер. Соль для моллюсков ядовита и отпугивает их.

