Среднее образование в Беларуси, чему учат и как оценивают - в проекте "Беларусь созидающая" 2 сентября

Качество и доступность - это то, что отличает среднее образование в Беларуси. На страже знаний - цифра: от полезных гаджетов до умного буфета. Что общего у гимназии с многовековой историей и школой-новостройкой? Чему учат, как оценивают и чем кормят наших детей? Смотрите завтра в проекте "Беларусь созидающая". После "Панорамы".