Средневековый квартал ювелиров обнаружен в Полоцке - найдены фрагменты печей, сосудов для плавления металлов, украшения

Археологическая сенсация в Полоцке. На территории городского стадиона "Спартак" обнаружен средневековый квартал ювелиров. Это подтверждают многочисленные находки, среди которых золотой слиток, фрагменты украшений, сосудов для плавления металлов и элементы печей. Сейчас спортивный объект реконструируют. Поскольку расположен он на территории Нижнего замка древнего Полоцка, строительные работы сопровождают археологи. Их задача - забрать из культурного слоя максимум артефактов, которые дадут больше информации о жизни столицы первого белорусского государства.

Метр в глубину и вот он, культурный слой XI века. Археологические исследования на стадионе "Спартак" идут больше месяца. Спортивный объект на пороге обновления. Задача ученых - поднять из земли артефакты, которые расскажут о древнем Полоцке неизвестное. Несколько пробных шуфров, в каждом десятки интересных находок. Все говорят об одном: тысячу лет назад здесь была древняя ювелирная мануфактура.

Материалы, которые мы получили на сегодня, позволяют говорить о том, что это XI век, это древнейший ювелирный квартал по крайней мере на территории бывшего Полоцкого княжества. Практически на каждом участке стадиона нами были обнаружены следы производства, а именно фрагменты плавильных сосудов, тиглей, оплавки металлические, остатки печей специальных, которые использовали для плавки металла. Игорь Магалинский, доцент кафедры социальных коммуникаций Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой

Фрагменты плавильной печи найдены на метровой глубине

Элементы керамики, стеклянные бусины из дорогих завозных украшений, хотя в таком ювелирном квартале ремесленники вполне могли заниматься и собственным производством изделий из стекла. Не менее знаковая находка на дне раскопа - фрагмент плавильной печи. Аналогичная была найдена в ста метрах от стадиона 30 лет назад.









Печь-каменка сложена из камней. Такие печи характерны для XI века, которые мы получаем по материалам керамики. По-видимому, она даже в древности была разрушена, сейчас растянута, большая, широкая (она более компактная была), но и в таком виде она сохранилась до нашей дней. Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой

В 1984 г. на стадионе "Спартак" обнаружили золотой клад

Построенный в 60-е годы прошлого века стадион "Спартак" находится в самом сердце древнего города.

Прежде на территории спортивного объекта археологических раскопок не было. Но в апреле 1984 года здесь во время субботника был найдет клад: 6 золотых предметов высочайшей пробы. Теперь его предназначение понятно - лом золотых изделий выступал сырьем для работы одного из полоцких ювелиров.

Нашла этот клад уборщица стадиона "Спартак". Ее звали Мария Краснова. Ей в руки попал ком земли, из которого торчали какие-то яркие, блестящие проволочки. И она стала раздавать эти проволочки своим друзьям, сотрудникам стадиона. Увидел директор, проволочки собрал, понял, что это действительно какой-то клад, вызвал сотрудников музея. Инна Песина, главный хранитель фондов Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника