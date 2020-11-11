Средневековый рыцарский турнир "Живая история" - в интерактивном формате

Средневековый рыцарский турнир - в интерактивном формате. В рамках проекта "Легендарные эпохи" в музейном комплексе Пуховичского района каждую неделю проходят тематические программы, которые рассказывают об определенном историческом периоде. На этот раз реконструкторы обратились к событиям эпохи Грюнвальдской битвы. Формат проекта объединяет несколько разноплановых мероприятий. Это демонстрация тактик и техник боя разных исторических периодов, открытые лекции с историками и этнографами, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. Основное зрелище - рыцарские турниры.

Гости комплекса не просто стали свидетелями парных турниров и массовых битв, а сами переместились на 600 лет назад и примеряли образ средневекового воина: осваивали техники владения стародавним оружием и стрельбу из лука. Самые активные попробовали себя и в танцах.