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Средневековый рыцарский турнир "Живая история" - в интерактивном формате
Средневековый рыцарский турнир - в интерактивном формате. В рамках проекта "Легендарные эпохи" в музейном комплексе Пуховичского района каждую неделю проходят тематические программы, которые рассказывают об определенном историческом периоде. На этот раз реконструкторы обратились к событиям эпохи Грюнвальдской битвы. Формат проекта объединяет несколько разноплановых мероприятий. Это демонстрация тактик и техник боя разных исторических периодов, открытые лекции с историками и этнографами, мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. Основное зрелище - рыцарские турниры.
Гости комплекса не просто стали свидетелями парных турниров и массовых битв, а сами переместились на 600 лет назад и примеряли образ средневекового воина: осваивали техники владения стародавним оружием и стрельбу из лука. Самые активные попробовали себя и в танцах.
В перерывах посетителей развлекали конкурсами, предлагали приобрести сувениры. А в пекарне всех желающих угощали сыром и хлебом собственного производства. Программы в рамках проекта "Легендарные эпохи" проходят в музейном комплексе каждую субботу.
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