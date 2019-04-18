Средняя школа № 1 г. Минска отмечает 120 лет

Самая старая школа столицы сегодня отмечает юбилей! Первому учреждению образования - сто двадцать лет! За вековую историю она сменяла прописку, давала знания тысячам детей. Кроме базовых предметов, школьники углубленно изучают белорусский, английский, польский языки. И одновременно получают музыкальное образование. Самые яркие кадры и интересные сведения о первой столичной школе - в материале Юлии Токарь.



Как раньше, маленькие девочки в коричневых платьях с белыми передниками и юноши-старшеклассники в строгих пиджаках кружатся в вальсе на 1 сентября 1975. В то время столичная школа номер один уже находилась на улице Чкалова. Но летопись первого столичного образовательного заведения началась значительно раньше. Когда еще прописка была другая…



В 41-м здание было настолько повреждено бомбежками, что первая школа несколько лет "переезжала". И только в 46-м получила постоянный адрес. Здание на Чкалова, где начались занятия, также имело интересную историю.



Более тридцати лет в родную альма-матер ежедневно идет Марина Машканова. Сначала в роли образцовой ученицы, а сегодня она любимая учительница белорусского языка и литературы в 10 "Б".



Несмотря на почтенный возраст, а первой школе сегодня 120 лет, уроки ведутся максимально интерактивно. Дети и преподаватели свободно пользуются планшетами, а в свободное время общий язык находят в социальных сетях.



Кроме школьной программы, дети изучают музыкальную грамоту. Оркестры народных инструментов, вокальные ансамбли…



Голоса детского образцового хора "Дружба" звучат далеко за границей. В репертуаре широкая палитра - от белорусской и русской классики до мелодичной духовной музыки.



Сегодня праздничный концерт будет звучать до позднего вечера, а завтра утром снова начнутся проверочные, контрольные, домашние задания, а вместе с ними новая история, которую напишут теперешние учителя и ученики.