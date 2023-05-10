Средняя температура воздуха в апреле в Беларуси была выше климатической нормы

Средняя температура воздуха в апреле составила плюс 8,8 градуса и была выше климатической нормы на 1 градус, пишет БЕЛТА ссылаясь на начальника отдела изучения изменений климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталью Клевец.

"Положительные отклонения средней за месяц температуры воздуха от нормы отмечены по всей территории страны и находились в пределах от 0,1 до 2 градусов. Теплее всего было на востоке и северо-востоке, там отклонения составили 2 градуса и более. В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Могилевской области (в среднем плюс 2 градуса), в Брестской области отклонения были наименьшими - плюс 0,3 градуса. Первая и вторая декады были теплыми, температура третьей декады была близка к норме с небольшой отрицательной аномалией", - рассказала специалист.

Максимального значения температура воздуха достигла 26 апреля на станции Могилев и составила плюс 22,1 градуса. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Дрогичин 5 апреля и составила минус 6,2 градуса.

"За месяц в среднем по Беларуси выпало 39,3 мм осадков, что составило 102% климатической нормы. По большей части территории страны, преимущественно по северу и в центре, выпало менее климатической нормы осадков, по остальной территории - норма и более. При этом по югу выпало более 150% нормы", - подчеркнула начальник отдела.

По областям больше всего осадков отмечено на территории Брестской области - в среднем 48,3 мм, или 126% нормы, а меньше всего на территории Минской области - 30,8 мм, или 79% нормы.

"На протяжении месяца режим увлажнения был неоднородным: для первой декады было характерно избыточное увлажнение, во второй и третьей декадах отмечался недобор осадков. Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. В начале месяца преимущественно по северной половине страны отмечался снежный покров высотой до 10 см (Езерище), а в первой декаде снежный покров полностью разрушился. В конце месяца, 26 апреля, по западу отмечено выпадение снега, но снежный покров не образовался из-за преобладания положительных температур воздуха", - заключила Наталья Клевец.

Помимо прочего, в отдельных районах наблюдались туманы, грозы и град (диаметром до 3 мм), а в начале месяца - гололед. Максимальная скорость ветра зарегистрирована 13 апреля на станции Горки и составила 17 м/с.