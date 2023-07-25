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Средняя зарплата белорусов за полугодие выросла на 7,4 % - Минэкономики
В Беларуси средняя зарплата за полугодие выросла на 7,4 %, сообщает БЕЛТА.
Номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в январе - июне 2023 года достигла 1796,3 белорусских рублей, в том числе в июне - 1927,1 рублей. В реальном выражении по итогам полугодия она выросла на 7,4 %, в том числе в июне - на 15,2 %.
Фото: БЕЛТА
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