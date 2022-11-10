Средняя зарплата учителей в Беларуси - около 86,3% от средней зарплаты по республике

Средняя заработная плата учителей составляет около 86,3% от средней зарплаты в целом по республике. Как сообщал Белстат, номинальная начисленная зарплата в Беларуси в сентябре 2022 года составила Br1637, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу министерства.



По информации министра образования Андрея Иванца, средняя зарплата учителей школ за январь - сентябрь этого года составила Br1377, так как средняя занятость учителя - 1,25 ставки. Учителя не только проводят уроки, но и внеклассные занятия, факультативы и занимаются воспитательной работой.



Кроме того, с 1 сентября текущего года учителя получают доплату за классное руководство в размере одной базовой ставки. На ноябрь этого года она составляет Br212. Педагоги, которые занимаются с детьми дошкольного возраста, с 1 сентября получают надбавку в размере 20% от оклада, а помощники воспитателя - 10% от оклада.



В Минобразования заметили, что общий уровень оплаты труда учителя зависит от стабильности работы экономики и ключевых предприятий республики, которые формируют большую часть поступлений в бюджет.





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