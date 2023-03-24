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Средняя зарплата в Беларуси в феврале 2023 года составила Br1687,8
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2023 года составила Br1687,8, пишет БЕЛТА.
Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2335,2. В Минской области она составила Br1677,4, Брестской - Br1473,5, Гомельской - Br1530,8, Гродненской - Br1497,1, Витебской - Br1412,5 и Могилевской - Br1386,8.
Средняя зарплата в Беларуси в январе была в размере Br1684,9.
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