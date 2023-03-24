ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Средняя зарплата в Беларуси в феврале 2023 года составила Br1687,8

Средняя зарплата в Беларуси в феврале 2023 года составила Br1687,8

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2023 года составила Br1687,8, пишет БЕЛТА.

Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2335,2. В Минской области она составила Br1677,4, Брестской - Br1473,5, Гомельской - Br1530,8, Гродненской - Br1497,1, Витебской - Br1412,5 и Могилевской - Br1386,8.

Средняя зарплата в Беларуси в январе была в размере Br1684,9.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все