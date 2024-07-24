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Средняя зарплата в Беларуси в июне 2024 года составила 2270 рублей
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в июне составила 2270 рублей, пишет БЕЛТА.
Самая высокая средняя заработная плата зафиксирована в Минске - 3020,8 рубля. В Минской области она составила 2270,2 рубля, Гомельской - 2063,9, Гродненской - 2041,3, Брестской - 2014,5, Витебской - 1948,8, Могилевской - 1923,6.
По видам экономической деятельности самые высокие заработные платы у работников сферы информации и связи - 5291,9 рубля, финансовой и страховой деятельности - 3218,9, профессиональной, научной и технической деятельности - 2840,5. Далее идет строительный комплекс со средней зарплатой 2670,7 рубля, промышленность - 2442,5 и транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность - 2256,8.
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