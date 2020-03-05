Средняя зарплата в Беларуси в январе составила чуть более 1118 рублей

Она выросла по сравнению с январем прошлого года почти на 8 %. Традиционно в разрезе регионов по этому показателю лидирует Минск - здесь работники в среднем получают около 1590 рублей, затем столичный регион, Гомельская, Брестская и Гродненская области.



Больше всего в прошлом месяце получали специалисты сферы IT - более 4760 рублей. В топ-3 также работники воздушного транспорта, финансовой и сферы страхования. Меньше всего начислено сотрудникам салонов красоты, библиотек, архивов и музеев, соцработникам. Средняя зарплата бюджетников в январе составила почти 896 рублей, что на 18 % выше, чем в прошлом году. При этом положительная тенденция наблюдается во всех регионах. Для примера рассмотрены основные отрасли бюджетного сектора - здравоохранение и образование.



