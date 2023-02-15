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"Сретенские перезвоны" - фестиваль звонарей принимал Солигорск
На православном календаре сегодня Сретение - один из двенадцати главных церковных праздников, символизирующий встречу Старого и Нового Заветов. Название праздника и переводится как "встреча".
Празднику посвятили свою встречу и белорусские звонари. Накануне в Солигорске прошел фестиваль "Сретенские перезвоны". Мероприятие объединило представителей со всех уголков Беларуси. Старт форуму дали всего два года назад, чтобы обмениваться опытом между профессиональными "исполнителями на колоколах". Каждый из них практикует на своей, неповторимой колокольной "клавиатуре". Опробовать новую, незнакомую - и есть настоящий класс мастерства.
"Сретенские перезвоны" охватили весь Солигорск: можно было услышать колокола кафедрального собора Рождества Христова, церкви Святой блаженной Матроны Московской и других духовных центров города.
Репортаж из Солигорска Натальи Бордиловской (видео).
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