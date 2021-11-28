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Срез мнений общества в преддверии референдума - большое социсследование проводится в Беларуси
Получить срез мнений общества по всей палитре вопросов планируется в преддверии референдума. 10 тыс. респондентов. Обычно социологи обращаются к меньшим выборкам, но в данном случае решили охватить как можно больше людей.
Полученные результаты помогут держать руку на пульсе в разных сферах и лучше чувствовать проблемы и запросы общества. Исследование будет продолжаться еще несколько недель, дальше не менее трудоемкий процесс - обработка и анализ информации.
Изучают мнения общества в нашей стране регулярно. Один из самых свежих примеров. В преддверии референдума Центром социально-гуманитарных исследований БГЭУ проведен экспресс-опрос (впервые по мобильной связи). Цифры местами дают повод задуматься. Вот, скажем, первый вопрос.
Отношение к предстоящему референдуму по Конституции?
Почти 44 % поддерживают его проведение, скорее, поддерживают чуть более 18 %. Итого 62 % тех, кто относится к референдуму позитивно. С другой стороны, почти 18 % не определились. А 3,5 и вовсе впервые слышат о референдуме.
Нужны ли в принципе изменения в действующую Конституцию?
С разной долей уверенности «да» ответили 63 %. Весомая цифра. Но вместе с тем все те же 17 % неопределившихся.
Пойти на референдум планируют почти 60 %. 38 % в этом уверены, 22 % к этому склоняются, но более 19 % хотят его проигнорировать. По какой причине? Увы, таких вопросов не задавали.
Но можно только предположить, что эта часть респондентов считает, что изменения в Конституцию принципиально не повлияют на текущую ситуацию в стране. Ожидают изменений в лучшую сторону около половины опрошенных. И опять же 18 % неопределившихся. То ли это те граждане, кто в принципе не особо вникает в общественно-политические дела страны, то ли по разным причинам плохо осведомлены о грядущих изменениях. Всего в экспресс-опросе приняла участие тысяча человек по всей республике.
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