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Срок нахождения в Беларуси без регистрации для иностранцев планируется продлить до 10 дней
Срок нахождения в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел для иностранцев планируется продлить до 10 дней.
Сейчас находиться без регистрации туристам в нашей стране можно не более пяти дней. Также МВД продолжает работать над тем, чтобы организовать этот процесс через Интернет.
По безвизовому режиму в Беларусь можно будет приезжать на срок до 30 дней. При этом количество въездов не ограничивается, но общий срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в году.
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