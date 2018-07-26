Срок нахождения в Беларуси без регистрации для иностранцев планируется продлить до 10 дней

Срок нахождения в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел для иностранцев планируется продлить до 10 дней.

Сейчас находиться без регистрации туристам в нашей стране можно не более пяти дней. Также МВД продолжает работать над тем, чтобы организовать этот процесс через Интернет.