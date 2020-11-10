Срок уплаты налога на землю и недвижимость истекает 16 ноября

Белорусам, у кого в собственности участок или несколько квартир, до 16 ноября нужно оплатить налог на землю и недвижимость. Сумма зависит от оценочной стоимости квадратных метров или кадастровой стоимости земли. В Беларуси насчитывается 195 тысяч физлиц, у кого в собственности 2 и более квартир. К слову, 40 % граждан, которые в списке владельцев земли и недвижимости, налог уже оплатили.



Екатерина Зарецкая, замначальника управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "Средний размер налога на недвижимость, который был предъявлен к уплате физическим лицам в 2020 году составил 41 рубль, средний размер земельного налога, который был предъявлен к уплате в 2020 году, составил 17 рублей".



От уплаты налога освобождаются многодетные семьи, ветераны войны, пенсионеры и военнослужащие, проходящие срочную службу.