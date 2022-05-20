СШ № 10 Витебска будет носить имя Героя Советского Союза Александра Горовца

Десятая средняя школа Витебска теперь будет носить имя Героя Советского СоюзаАлександра Горовца. В июле 1943 года старший лейтенант вступил в бой с двадцатью вражескими бомбардировщиками, девять из которых (в том числе один тараном) ему удалось сбить. Возвращаясь на аэродром, летчик был атакован врагом. За мужество и воинскую доблесть посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.



Людмила Крушинская, племянница Героя Советского Союза А. К. Горовца:

Это великая честь для нас, для нашей семьи. Родина моих родителей, родина Александра Константиновича. То, что здесь будет школа носить его имя - последующие поколения деток будут учиться патриотизму.



Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Человек совершил подвиг, при этом зная, что идет на неминуемую смерть. Школа будет носить его имя, чтобы молодые люди, которые ходят по этой улице, не просто знали, кто такой Горовец, но и занимались исследованием его подвига, его жизни.



На севере Беларуси ведется большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Школьникам интересна и исследовательская деятельность о героях Великой Отечественной.