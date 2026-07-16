Пока в Вашингтоне нет ясности по конечным целям операции на Ближнем Востоке, регион останется зоной хаоса.

США сейчас не имеют четкого понимания, чего именно они хотят добиться на Ближнем Востоке и что считать победой, высказал мнение секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Из-за отсутствия ясной цели и консенсуса Штаты продолжают сознательно поддерживать хаос в регионе.

"Что они сейчас пытаются сделать? Они уже подсадили на свою СПГ, нефтяную иглу Европу. Они уже практически душат ее в своих объятиях. Но Штатам максимально нужно вывести Ближний Восток из этой игры. А как это сделать? Постоянно подливая бензина в костер", - считает Тимур Шафир.