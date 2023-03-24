США больше не могут неограниченно печатать доллары - мнение российского политолога

Похоже, кончается запас денежных инструментов, для того чтобы поддерживать на плаву уже очень нездоровую, неэффективную американскую финансовую систему. Это происходит в марте 2023 года. Происходящее, скорее, похоже на упадок, на деградацию американской экономики, и это как раз самое страшное для Соединенных Штатов. Они знают, что они не могут больше позволить себе безграничную денежную эмиссию, потому что в этом случае они проиграют России и Китаю, сразу проиграют, не через какое-то время, а сразу, и богатство стран, которые они привыкли считать своей периферией, начнет стремительно возрастать, тогда как американская экономика конкурентных преимуществ в результате не обретет. Конечно, главное решение для них сейчас - это захватить ресурсы, отобрать территории, отобрать богатства природные. Это план в отношении России, это план в отношении Белоруссии, это план в отношении Украины, хотя там они считают себя же хозяевами всей украинской земли.

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества (Россия)