США используют пандемию для наращивания давления

МИД России обвинил Соединенные Штаты в том, что они используют пандемию в качестве фактора, который делает политическое давление эффективнее. Сложившаяся в мире ситуация побуждает Вашингтон все чаще вводить неправомерные ограничения и санкции. В качестве примера такого прессинга Сергей Лавров указал на Беларусь.



