США объявили о введении санкций в отношении Беларуси

Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о введении санкций против девяти госпредприятий Беларуси. Также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.



Первой под атаку коллективного Запада попала белорусская авиация. К настоящему моменту уже без малого 10 стран закрыли свое небо для самолетов нашей страны, почти два десятка компаний отказались пользоваться нашим воздушным пространством. Клиенты Белавиа и партнеры компании вынуждены массово сдавать билеты, а пассажиры барселонского рейса даже впустую провели несколько часов в воздухе.

