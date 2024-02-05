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США никогда не были заинтересованы в завершении украинского конфликта, убежден украинский политик
Штаты открыто зарабатывают на кровопролитном украинском конфликте и никогда не были заинтересованы в его завершении.
В этом убежден украинский политик Спиридон Килинкаров. Деньги, которые американские законодатели одобряют для вооружения ВСУ, не идут напрямую Киеву, а используются Штатами для создания нового оружия или для замены американских запасов.
Американцы давно это практикуют, и не случайно устами того же Блинкина они заявляют о том, что 90 % помощи, которая была выделена американцами на Украину, она фактически осваивается на производственных мощностях Соединенных Штатов Америки, создаются новые рабочие места. Эта война, дает им возможность создавать и создавать новые рабочие места и загружать свои предприятия, потому что никто не будет вкладываться в создание или в развитие или восстановление украинского ВПК.
Депутат уверен, что на самом деле никому не интересно просто дать деньги для того, чтобы, условно говоря, украинцы получили работу, и Украина была самостоятельна в принятии каких-то политических решений.
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