США никогда не были заинтересованы в завершении украинского конфликта, убежден украинский политик

Американцы давно это практикуют, и не случайно устами того же Блинкина они заявляют о том, что 90 % помощи, которая была выделена американцами на Украину, она фактически осваивается на производственных мощностях Соединенных Штатов Америки, создаются новые рабочие места. Эта война, дает им возможность создавать и создавать новые рабочие места и загружать свои предприятия, потому что никто не будет вкладываться в создание или в развитие или восстановление украинского ВПК.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов