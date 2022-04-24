США пугают, что Россия может начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят?

США и их соратники пугают весь мир, что в один момент Россия может нажать красную копку и начать ядерную войну против Украины. А не по себе ли судят? Ведь в 1945 году американцы долго не думали и сбросили бомбы с ядерными зарядами на японские города. Зачем Штаты нарушили ядерное равновесие в мире и зачем сгущают тучи над Украиной сейчас? Какую игру затеяли?

Украина и Япония - что может объединить эти две страны? Культура - нет, экономика - нет, менталитет - нет, долгожители - нет. А может, ядерные бомбардировки? Ведь в 1945 году американцы долго не думали, чтобы сбросить ядерные бомбы на японские города. При этом, как утверждают военные эксперты, можно было обойтись и без радикальных мер, так как на тот момент японская армия была измождена, вооружение практически закончилось. И что скорее всего - это был этап устрашения СССР, такая своеобразная демонстрация силы. Теперь Хиросиму и Нагасаки знают во всем мире как города, пострадавшие от ядерных бомбардировок. США теперь стращают все международное сообщество, что в один момент Россия может нажать красную кнопку и начать ядерную войну против Украины. Здесь хочется спросить: по себе судите? Но ситуация куда сложнее. И это другое.



Хиросима и Нагасаки - два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия. Сделали это Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". Она содержала 64 килограмма урана.

Сработала, для понимания, в 600-х метрах от госпиталя с тяжелобольными детьми. Это про гуманность… Три дня спустя на Нагасаки бросают еще одну атомную бомбу - плутониевую. Только от последствий взрыва сразу погибли 150 тысяч человек. От лучевой болезни, после уже, порядка полумиллиона японцев.

Именно мне пришлось решать, где и когда следовало применить атомную бомбу. Пусть люди не обманываются: я всегда считал эту бомбу военным оружием, и я никогда не сомневался в том, что ее применение - мой долг. Самые высшие военные советники президента рекомендовали ее применение, и когда я посоветовался по этому делу с Черчиллем, тот без колебаний сказал, что он стоит за применение атомной бомбы, если это может ускорить окончание войны.

Трумэн, именно он на тот момент был президентом безумной страны, и благодаря ему у японцев появился термин "хибакуся" - жертвы атомных бомбардировок. Это те, кому удалось выжить на тот момент, а также дети, родившиеся у пострадавших от взрывов. Благодаря Трумэну атомные бомбардировки вызвали продолжительные психологические расстройства у "хибакуся", а также такие болезни, как рак и тератоморфа (уродство).

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции, что положило конец Второй мировой войне, частью которой была война на Тихом океане, где Япония захватила почти все страны Юго-Восточной Азии. За 8 лет ведения военных действий на территориях Китая, Кореи, Малайзии, Индонезии и Филиппин японские военные убили от 3 до 10 миллионов людей. Нападение на американскую базу Перл Харбор привело к формальному вступлению США во Вторую мировую.

Американцы считают, что именно бомбардировки ускорили окончание войны, спасли жизнь миллиона американских военнослужащих, которые пришлось бы отдать в случае высадки на японские острова. Это имеет политизированный смысл, потому что японская армия была к тому времени деморализована и не представляла такой мощной силы. Японцы уже думали, как выйти из войны, закончить ее с честью. Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

Теперь эксперты приходят к выводам, что бомбардировки не нужны были стратегически - это было послание Советскому Союзу и Сталину. На тот момент были очередные испытания ядерного оружия, но уже на людях в боевых условиях. Японцы выступили подопытными кроликами.

Так высказалась в интервью CNN советник президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс накануне его посещения Хиросимы в 2016 году.

Цинично. В духе прогрессивного Запада. Они по-прежнему гнут линию, что в условиях войны в 1945-м избежали жертв и наземного вторжения. Японцы же подходят к этому философски. Для некоторых из них эта бомбардировка позволила с честью принять поражение. При этом есть и другая сторона медали - произошла так называемая виктимизация нации. Бомбардировки позволили считать, что Япония тоже пострадала, как и любые другие народы, как народы, пострадавшие от японской агрессии в годы Второй мировой войны, и это создавало чувство психологического комфорта.

И теперь Япония и США, несмотря на все произошедшее между ними, лучшие друзья. США размещает на территории страны военные базы.

Но Япония вроде как все приняла с честью и о том, что перерезала хорошую часть Юго-Восточной Азии, пытается забыть, потому что виктимизация. Япония тоже жертва. Такие вот высокие отношения. Япония стала покладистой. Но это после 1945-го.

Наблюдая за ситуацией с Украиной и проводя некоторые параллели, американцы резко напряглись и решили напрячь весь мир. Мол, смотрите, Россия может использовать тактическое ядерное оружие против Незалежной. Зеленский при этом с лицом грустного клоуна подтверждает домыслы.

Полагаю, весь мир, все страны могут заволноваться, так как знаете, что-то может быть нереальной информацией, но это может быть и правдой. Я полагаю, что это вопрос не Украины, не только Украины, а для всего мира. Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

НАТО не дает покоя, что Украина проигрывает. Они то вооружения подбросят, то еще вооружения… Но на большее пока не решаются, потому что их предупредили держаться на расстоянии. Не провоцировать.

Европе надо передать простую вещь: вы получите ядерный удар, если вы соберетесь какой- нибудь миротворческий контингент НАТО создать, в случае, если вы соберетесь его куда-то вводить, да, это будет ядерная война.



Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

Арестович уже думает, что же будет дальше, если вдруг…

Никто не просядет, наоборот, мы озвереем. Все сантименты будут отброшены в стиле «не все русские такие». Как бы есть Кремль, а есть россияне. Эта риторика уже не поможет. Даже таких людей, как я, которые даже после ядерного взрыва будут разделять. Но начнется такая резня. Уже конкретная. Мама дорогая. Нас не остановишь. Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

Все же понимают, что резать никто никого не будет после… Да и слова "нас не остановить" звучат странно, когда Японию остановило. Но это все лирика.

Учитывая, как часто украинские чиновники говорят об атомной бомбардировке, складывается впечатление, что они только об этом и мечтают. Сами посудите: это позволит Украине, как и Японии, выйти достойно из военных действий, все забудут про бесчинства нациков в Мариуполе, про убитых детей Донбасса, про изнасилованных "Азовом" женщин. В этом случае Украина будет жертвой. Остальное ей простят.

В такой ситуации опять выигрывает только западная коалиция. Это все лишь попытка накалить, сгустить тучи вокруг ядерного вопроса здесь и сейчас.

Ведь, по сути, после 45-го ничего не изменилось: англосаксы постоянно пытаются нас обвести вокруг пальца. Нас - я имею в виду Россию и Беларусь, потому что мы Союзное государство, в том числе связанное конкретными военными обязательствами друг с другом. И это сильно напрягает парней на Западе. Ведь им было бы выгодно, если бы Беларусь была бы с другой стороны - это было бы удобнее, в том числе с точки зрения размещения ядерного оружия.

В 2016 году Совет национальной безопасности США, ключевой консультативный орган при американском президенте по силовой проблематике, провел военную игру, моделирующую нападение России на одну из стран Балтии.









Подробности изложены в книге журналиста Фреда Каплана "Бомба: президенты, генералы и тайная история ядерной войны".





По сценарию, силы НАТО успешно противостоят вторжению, побеждая на земле, тогда Кремль наносит удар ядерным оружием малой мощности по скоплению живой силы противника либо по военной базе в Германии, где размещаются беспилотники, боевая авиация или боеприпасы, я так понимаю, что речь о Рамштайне.





Это 2016 год. Как видите, Запад всегда рассматривает нас в коалиции с Россией. Поэтому и попытка дестабилизации ситуации в Беларуси в 2020 была неспроста - маленький шаг к большой России. Но в том, что ребята из НАТО спланировали в своей военной игре, есть одно но. Забыли про ОДКБ, забыли про то, что все же ответ прилетит - мы же Союзное государство. И в таком контексте слова нашего Президента по поводу размещения ядерного оружия в Беларуси в случае чего воспринимаются по-другому.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS ответил на вопрос о возможности размещения в Беларуси ядерного оружия.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Я историк и очень глубоко изучал ситуацию Второй мировой войны. Чтобы не допустить в Беларуси Хиросимы и Нагасаки, чтобы это никогда не произошло и даже угрозы такой не было Беларуси, я сказал: если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, в Польше, Литве или в той же Украине, то я потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России. Дмитрий Стрельцов, японовед, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО

После появления ядерного оружия у России и США, гегемонами был подписан ряд договоров по сдерживанию ядерного потенциала стран, но США в один момент начали нарушать их либо выходить в одностороннем порядке.

Американская журналистка во время интервью еще в 2018 году задала Путину вопрос: "Вы рассказали, что была создана межконтинентальная баллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд и которая может сделать системы обнаружения и защиты от нее бесполезными. Некоторые аналитики после сделали выводы, что тем самым объявлена новая холодная война". На что был получен следующий ответ:

Это не инициативная работа с нашей стороны, это ответ на программу противоракетной обороны и ответ на выход США в 2002 году из Договора по ограничению противоракетной обороны. И если говорить о гонке вооружений, то она началась именно в этот момент. Владимир Путин, Президент России





Далее президент России уточняет, что мы хотели это предотвратить. Мы предлагали нашим американским партнерам совместную работу по этой программе. Просили не выходить в одностороннем порядке, не разрушать этот договор. Но США это сделали. Но даже после этого Россия предложила США совместную работу.

Владимир Путин, Президент России: Я своему коллеге тогда сказал, представь себе, что будет, если Россия и США объединят свои усилия в таком важнейшем деле, как стратегическая безопасность: мир изменится на долгую историческую перспективу. И уровень мировой безопасности поднимется на небывалую высоту. Нам сказали, что это интересно, но в конце концов отказались от всех наших предложений. Владимир Путин, Президент России





Спустя время Трамп заявил, что США в одностороннем порядке выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, тем самым поставив под угрозу всю систему ядерного сдерживания, существовавшую несколько десятилетий. Теперь американцев в этом вопросе ничего не сдерживает, кроме страха. Так зачем Штаты нарушили ядерное равновесие в мире, зачем сгущают тучи над Украиной? Какую игру затеяли? И как в такой ситуации должна вести себя Россия, когда Америка уже однажды применила ядерные заряды?

Безусловно, чтобы сохранить ядерный баланс в мире, Россия вынуждена развивать ударные системы вооружения, чтобы преодолевать в случае чего американские системы. Но вопрос остается открытым, какую игру затеяли США, будут ли с их подачки еще Хиросимы и Нагасаки? Но это другое.



