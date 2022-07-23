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США от санкций вышли в плюс - мнение латышского эксперта
Евросоюз оказался в плачевном состоянии из-за собственной безрассудной политики. По мнению латышского эксперта Нормунда Гростиньша, американские власти пытаются создать проблемы во всем мире, ведь лишь таким способом, по их мнению, они обретают свою значимость.
Безответственная политика, которая проводится через западные санкции, более вредна Евросоюзу. Это видно на данном этапе, потому что впервые за 20 лет евро выровнялся с долларом, а в какие-то моменты [стоит] даже меньше доллара. Это и показывает эффект от санкций в американской экономике, которая более перспективна, и европейской. В принципе, получилось так, что американцы, потребовав от Евросоюза, чтобы он вводил санкции против России и Беларуси, сами вышли в плюс. За этим стоят определенные круги коллективного Запада. Они принимают такие решения, от которых потом страдает в первую очередь население европейских стран. Поэтому здесь надо понимать, что все-таки Соединенные Штаты о своих заботятся больше, а Европу подставляют. Видна такая американская тактика: они хотят создавать проблемы во всем мире, включая Евросоюз, чтобы самим на этом фоне подниматься.
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