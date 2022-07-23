США от санкций вышли в плюс - мнение латышского эксперта

Безответственная политика, которая проводится через западные санкции, более вредна Евросоюзу. Это видно на данном этапе, потому что впервые за 20 лет евро выровнялся с долларом, а в какие-то моменты [стоит] даже меньше доллара. Это и показывает эффект от санкций в американской экономике, которая более перспективна, и европейской. В принципе, получилось так, что американцы, потребовав от Евросоюза, чтобы он вводил санкции против России и Беларуси, сами вышли в плюс. За этим стоят определенные круги коллективного Запада. Они принимают такие решения, от которых потом страдает в первую очередь население европейских стран. Поэтому здесь надо понимать, что все-таки Соединенные Штаты о своих заботятся больше, а Европу подставляют. Видна такая американская тактика: они хотят создавать проблемы во всем мире, включая Евросоюз, чтобы самим на этом фоне подниматься.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия)