Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

США толкают Израиль на длительную и кровопролитную войну - мнение американского политолога

Американский президент продолжает накачивать оружием Израиль, тем самым не желая остановить кровопролитную бойню. Так заявил политолог из США Стив Самарин. По его словам, Байден пытается всеми силами добиться того, чтобы мир не наступил.

Джо Байден очень красиво говорит о том, что мы всегда будем стоять вместе с Израилем, будем оказывать Израилю всестороннюю помощь. А на деле мы толкаем Израиль на очень длительную и кровопролитную войну вместо того, чтобы использовать все свое влияние для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров с кем угодно, в любом формате, лишь бы не гибли люди с обеих сторон. Но Джо Байден, его администрация избрала совершенно другой путь, накачивая опять же Израиль оружием и призывая его продолжать вести войну с Палестиной. Эта война приведет к тысячам, к десяткам тысяч жертв с обеих сторон.
Стив Самарин,политолог (США)