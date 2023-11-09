США толкают Израиль на длительную и кровопролитную войну - мнение американского политолога

Джо Байден очень красиво говорит о том, что мы всегда будем стоять вместе с Израилем, будем оказывать Израилю всестороннюю помощь. А на деле мы толкаем Израиль на очень длительную и кровопролитную войну вместо того, чтобы использовать все свое влияние для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров с кем угодно, в любом формате, лишь бы не гибли люди с обеих сторон. Но Джо Байден, его администрация избрала совершенно другой путь, накачивая опять же Израиль оружием и призывая его продолжать вести войну с Палестиной. Эта война приведет к тысячам, к десяткам тысяч жертв с обеих сторон.

Стив Самарин,политолог (США)