США ведут разведку над западными регионами Беларуси

США ведут разведку над западными регионами нашей страны - об этом сообщил заместитель Госсекретаря Совбеза Беларуси Владимир Арчаков. По его словам, в польском воздушном пространстве увеличилась интенсивность полетов разведывательной и стратегической авиации ВВС США у государственной границы Беларуси. Он уточнил, что самолеты ведут оптико-электронную разведку западных районов республики, а также радиоэлектронную - на всю глубину территории страны.



Согласно данным представителя Совбеза, американский контингент возле польско-белорусской границы насчитывает около 4 тысяч человек. При этом имеющиеся соглашения между США и Польшей предусматривают возможность его увеличения до 20 тысяч, что, по словам Арчакова, сопоставимо с армиями целых государств.