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США ведут великую битву за господство на Европейском континенте - польский политик
О том, как прошли парламентскиевыборы в Польше 15 октября2023, к чему это приведет. Своим мнением поделился польский политик, председатель партии "Фронт" Кшиштоф Толвински. В свое время он занимал должность заместителя министра финансов в правительстве партии "Право и справедливость", был вице-маршалком Подлясского воеводства, соседствующегос Гродненской областью. Белорусская деструктивная оппозиция прозвала его "скандальным польским политиком".
Почему такая явка? Это хорошо, это сулит хорошие новости о состоянии нашей, скажем так, не демократии, а гражданской ответственности. Но такая явка вызвана тем, что люди заметили, что что-то не так. Что в общественной жизни, что в польской политике много проблем, поляки инстинктивно чувствуют, что есть угрозы. Возможно, они не могут этого определить, потому что ими манипулировали с помощью пропаганды, тратившей десятки миллионов долларов. Но явка показывает, что поляки стали интересоваться политикой, они, конечно, заметили, что есть угрозы.
В Польше после выборов начинается массовый политический хаос, а находясь в политическом хаосе, страна является легкоуправляемой.
"В связи с тем, что Польша потеряла свой политический суверенитет, а политический суверенитет направлен на центры, службы и институты США. Следовательно, чем больше политический хаос, тем легче использовать поляков в очень важный момент в мире, в котором мы находимся, для достижения целей Соединенных Штатов в Европе. А Европа сегодня стала фундаментальным инструментом в политике США, - заметил Кшиштов Толвински. - Поэтому, скажем, Польша получает статус американского мальчика, который должен все делать. И здесь США очень рассчитывают нановуютак называемую оппозицию, новое правительство "Гражданской платформы", левых и т. д. Потому что предыдущий американский мальчик, каким была "Право исправедливость", был, скажем так, достаточно бунтующим, особенно электорат, стоящий за "Правом и справедливостью", который был непредсказуемым.
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Польский политик уверен, что новое правительство, которое будет сформировано в рамках "Гражданской платформы", Крестьянской партии, то есть либеральное, будет более популярным.
"Это будет мальчик, который будет точно следовать инструкциям США, тем болеечто мы все знаем, что сегодня Соединенные Штаты ведут великую войну, великую битву за господство над душами европейских стран и господство на Европейском континенте, в том числе Российской Федерации и Республики Беларусь, они об этом мечтают", - подытожил Кшиштов Толвински.
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