США ведут великую битву за господство на Европейском континенте - польский политик

Почему такая явка? Это хорошо, это сулит хорошие новости о состоянии нашей, скажем так, не демократии, а гражданской ответственности. Но такая явка вызвана тем, что люди заметили, что что-то не так. Что в общественной жизни, что в польской политике много проблем, поляки инстинктивно чувствуют, что есть угрозы. Возможно, они не могут этого определить, потому что ими манипулировали с помощью пропаганды, тратившей десятки миллионов долларов. Но явка показывает, что поляки стали интересоваться политикой, они, конечно, заметили, что есть угрозы.

Кшиштов Толвински, польский политик, председатель партии "Фронт"