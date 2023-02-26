США запретили поставлять в Беларусь смартфоны и другую технику

США расширили список санкций в отношении России и Беларуси, дополнив его запретом на экспорт некоторых товаров в эти страны. В частности, решение касается "предметов роскоши". В соответствующий реестр запрещенных к поставкам в Беларусь и Россию товаров добавили смартфоны стоимостью свыше 300 долларов. Кроме того, в списке фигурируют различные наименования бытовой техники, электроники и звукового оборудования. Об этоминформируетагентство ТАСС со ссылкой на уведомление, опубликованное в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства США.