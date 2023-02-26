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США запретили поставлять в Беларусь смартфоны и другую технику
США расширили список санкций в отношении России и Беларуси, дополнив его запретом на экспорт некоторых товаров в эти страны. В частности, решение касается "предметов роскоши". В соответствующий реестр запрещенных к поставкам в Беларусь и Россию товаров добавили смартфоны стоимостью свыше 300 долларов. Кроме того, в списке фигурируют различные наименования бытовой техники, электроники и звукового оборудования. Об этоминформируетагентство ТАСС со ссылкой на уведомление, опубликованное в Федеральном реестре – сборнике официальных документов правительства США.
Всего в новом списке 276 позиций
- холодильники и кондиционеры стоимостью свыше 750 долларов;
- электронные весы, если они дороже 100 долларов;
- ️кухонная техника, в том числе посудомоечные машины, домашние микроволновки и кофемашины;
- телевизоры и пылесосы,
- все звукозаписывающие и звуковоспроизводящее оборудование,
- принтеры, электронные калькуляторы, клавиатуры,
- швейные машинки.
Для поставок этих видов электроники экспортерам будет нужна особая лицензия. Ее будут давать "в исключительных случаях".
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