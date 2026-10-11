"Сшито нитями более 280 договоров" - Шпаковский о значении СНГ

СНГ объединяет более 280 многосторонних договоров, из которых такие страны, как Украина и Молдова, выходить не спешат.

"На сегодняшний день СНГ сшито нитями более 280 многосторонних договоров, охватывающих различные сферы человеческой жизни и государственного управления: от социальной сферы здравоохранения и образования, заканчивая вопросами безопасности, военного сотрудничества, противодействия терроризму. Поэтому многое, о чем мы не задумываемся, путешествуя, например, из Беларуси в Российскую Федерацию, Узбекистан, и когда к нам приезжают граждане государств-участников Содружества, объясняется договорной базой. Те страны, которые приняли решение хлопнуть дверями в СНГ, например, Украина или Республика Молдова, из многих договоров не спешат выходить по той простой причине, что эти договоры весьма значимы и для их собственных граждан, и для развития экономик", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.