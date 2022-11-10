ССО способны вести высокоманевренные и скрытные боевые действия специфическими способами

Сегодня бригады, составляющие основу ССО, рассматриваются как специальные войска, способные вести высокоманевренные и скрытные боевые действия специфическими способами, а также малыми подразделениями в сочетании с активным ведением разведки, но с широким использованием штатной бронетехники и тяжелого вооружения. Силы спецопераций предназначены как для выполнения антитеррористических, контрдиверсионных задач на своей территории, так и для разведывательных и спецзадач в регионах, временно захваченных противником.

Мы понимаем, что главенствующую роль на поле боя ведут специальные действия. От успеха ведения разведки, выполнения специфических задач различного рода и вида будет зависеть успех боя. Сергей Суховило, замкомандира 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Любому совершению прыжка предшествует наземная отработка всех его элементов, включая различные ситуации, которые могут произойти с парашютистом воздухе. Дмитрий Белецкий, офицер управления 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси

Анализ развития вооруженных сил различных государств и опыта военных конфликтов последних десятилетий определил, что ССО выступают одним из основных элементов стратегического сдерживания. Исходя из этого, 38-ке, как и 5-ке и 103-ке уделяется особое внимание. В Военной академии для подготовки офицеров управления подразделениями сил специальных операций создан факультет военной разведки.

Командующий ССО ВС Беларуси Вадим Денисенко рассказал, что процесс воспитания десантников проходит постоянно. На факультет отбирают только тех, в ком изначально видят перспективу и понимают, что это он будет продолжать службу в этом роде войск. По его словам, солдаты проходят непростые испытания, и те, кто остались, они пронизаны этой идеологией.