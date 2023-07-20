Ссузы Беларуси начинают прием документов от абитуриентов

Белорусские колледжи 20 июля начинают принимать документы от абитуриентов, пишет БЕЛТА.

Документы могут подавать как претендующие на обучение за счет средств бюджета, так и платники. Для абитуриентов, планирующих участие в конкурсе на специальность, по которой необходимо сдавать вступительное испытание, срок подачи документов на бюджетное и платное отделения на основе общего базового образования осуществляется по 3 августа, а на основе общего среднего - по 12 августа.

Поступающие для получения среднего специального образования после 9 классов, после 11 классов, на основе профтехобразования с общим средним, в том числе в сокращенный срок, на все специальности, кроме тех, по которым необходимо сдавать вступительное испытание, поступают по конкурсу среднего балла документа об образовании. Абитуриентам творческих специальностей, а также специальности "спортивно-педагогическая деятельность", "физическая культура" необходимо сдать вступительное испытание по форме, которая определяется колледжем.

"В рамках совершенствования структуры подготовки кадров со средним специальным образованием в 2023 году будет осуществляться прием по новым для страны специальностям, - рассказала заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Александра Петрова. - Среди них "физико-химический анализ продуктов производства" (Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов), "техническое обеспечение информационной безопасности" (Минский радиотехнический колледж, Витебский государственный технический колледж), "разработка и сопровождение веб-ресурсов" (Витебский государственный технологический колледж, Витебский государственный технический колледж), "строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий и сооружений" (Индустриально-педагогический колледж), "изготовление оптических приборов" (квалификация "контролер оптических деталей и приборов 6-го разряда") - набор проведет Минский государственный колледж автомобилестроения, а также "флористический дизайн" (квалификация "флорист 5-го разряда") в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н.А.Кедышко, "реставрационно-восстановительные работы" (квалификация "реставратор декоративно-художественных покрасок 6-го разряда") - в Минском государственном колледже техники и технологий строительства, "дизайн мультимедиа" (Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова)".

Всего расширили перечь специальностей, по которым будут осуществлять подготовку, 24 учреждения среднего специального образования по стране. "В этом году на 12,5 % увеличен прием на основе общего базового образования - выпускников 9-х классов. Больше всего бюджетников наберут на такие профили, как "инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", "здравоохранение и социальная защита", "сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария", "педагогика", "бизнес, управление и право". На уровень среднего специального образования прием будут осуществлять 156 колледжей. План приема на 2023 год сформирован на уровне плана приема 2022 года с корректировкой объема и структуры приема для подготовки специалистов по востребованным экономикой специальностям. В то же время сокращен объем подготовки на платной основе", - рассказала представитель Министерства образования.

В колледжи планируется принять в этом году 39,6 тыс. абитуриентов, в том числе за счет средств бюджета - 27,4 тыс. человек. При этом для получения образования в дневной форме планируется зачислить 25,6 тыс. человек, в том числе на основе общего базового образования - 17,3 тыс. абитуриентов, на основе общего среднего образования - 7 тыс. В заочной форме получения образования планируется принять 1,3 тыс. абитуриентов.