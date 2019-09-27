Стабфонды столицы пополняются: 13 тысяч тонн картофеля, 17 тысяч тонн овощей, 4 тысячи тонн яблок

13 тысяч тонн картофеля, почти 17 тысяч тонн овощей и 4 тысячи тонн яблок - такое количество на зиму планируют запасти в крупнейшем хранилище столицы. С 15 сентября из всех областей страны производители начали свозить сюда урожай нового сезона. Всю продукцию сначала сортируют, затем распределяют по камерам хранения. Каждому виду свой температурный режим и влажность.



Овощи и фрукты у предприятия "Партизанское" приобретают организации бюджетной сферы, предприятия общепита и торговли.