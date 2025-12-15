"Стабильная экономика решает социальные задачи" - Михаил Русый рассказал о приоритетах пятилетки

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый в "Актуальном интервью" подчеркнул, что ключевой задачей новой Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы остается стабильная работа экономики, которая обеспечивает выполнение всех социальных обязательств.

"Ключевая задача это - стабильная работа экономики. Если есть стабильная работа экономики, решаются все социальные программы. И, кстати, за все годы, если анализировать все Всебелорусские народные собрания, пятилетки, даже самые тяжелые, когда была пандемия, были отдельные решения, отличные от всего мира. Когда была экономическая пандемия, все санкции, Президент (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) сказал забыть про них и работать. Это позволило стране работать каждый год с приростом. Все программы социальные только прирастали в своем развитии. Ни одна не была загублена, забыта, а наоборот только давали прирост", - отметил Михаил Русый.

Особое внимание в программе уделено экспорту и агропромышленному комплексу. "Была правильно поставлена задача агропромышленному комплексу - 9 млрд долларов экспорта будет, но нужно к 12 млрд подбираться. Все для этого есть. Каждый сектор получил свою задачу", - подчеркнул председатель Постоянной комиссии.