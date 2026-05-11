Стабильная работа автолавок - важный компонент комфортной и качественной жизни на селе
Развитие сельского ретейла и стабильная работа автолавок - одно из приоритетных направлений в регионах Беларуси.
Чтобы обеспечить качественными товарами жителей отдаленных деревень, торговые сети оптимизируют маршруты и расширяют ассортимент, в том числе благодаря диалогу местных жителей и доверенных лиц Президента.
В Минском районе, в Крупицком сельском совете, есть сразу два населенных пункта с одним названием. Аннополь - деревня, где проживают более 400 человек, и поселок из 43 домов, которые расположены буквально на одной улице. Именно сюда 2 раза в неделю приезжает автолавка и делает три остановки, чтобы местным жителям было комфортно совершать покупки буквально рядом с домом.
Еще за полчаса до приезда автомагазина в центре деревни начинают собираться люди. В ожидании мобильного маркета вспоминают, что такая бесперебойная и четкая доставка продуктов была налажена здесь не сразу.
Леонид Зинович, житель пос. Аннополь: "До 2025 года автолавка здесь работала практически в осенне-летний (весенне-летний) период, начиная с апреля. Поселок небольшой, наверное, поэтому игнорировали. В зимний период здесь 16 семей только живут. У кого свой транспорт, выезжали за покупками в город. Кто пенсионер или не мог, просили соседей. Это не очень-то хорошо, особенно в зимний период".
Решен вопрос с работой автолавок в Минской области
Благодаря инициативе активного сообщества местных жителей и помощи доверенных лиц Президента в навигации автолавки вне сезона построен надежный маршрут к поселку Аннополь.
Леонид Зинович, житель пос. Аннополь: "Староста соседней деревни Поозерки провел анализ работы автолавки, совместно составили список, сколько человек проживает, чтобы подать в вышестоящие инстанции. Начиная с февраля 2025 года, автолавка здесь ходит на постоянной основе".
Марина Астровка, председатель Крупицкого сельского исполкома:
"Тесную связь держим со старостами населенных пунктов. Они избраны практически в каждом населенном пункте. Если есть какие-то проблемы с работой автомагазина, у старейшин есть контакты с продавцами автомагазина, с руководством. Сельисполком также не остается в стороне".
Для местных жителей такой мобильный шопинг - это не просто поход за продуктами, но и время для приятных встреч с соседями: обсуждают новости, делятся планами на дачный сезон, планируют заказы. Ведь сельский ритейл - с личным подходом к каждому покупателю.
Эльдар Гасымов, водитель автомагазина Минского райпо:
"Хлеб получили, выезжаем. У нас два сельсовета: Самохваловичский и Крупицкий. По маршруту 13 деревень".
Внутри компактного фургона - все необходимое: от "молочки" до бакалеи. Автолавки современные, с открытой витриной, где каждый товар на виду, условия хранения строго соблюдаются.
Юлия Сартакова, продавец автомагазина Минского райпо: "Качество сохраняется хорошо. У нас есть большой холодильник, у нас есть витринное холодильное оборудование и два морозильника, где мороженое, заморозка".
Лидия Адамович, жительница пос. Аннополь:
"Я пожилой человек, зимой не могу стоять на улице. Я ей дала свой мобильный. И она мне звонит и говорит: "Николаевна, мы скоро будем".
В Крупицком сельском совете из 21 населенного пункта в 16 нет стационарных магазинов - там дважды в неделю курсируют автолавки.
А в одном из самых отдаленных районов Минской области - Крупском - 14 современных машин обеспечивают доставку товаров первой необходимости в более чем полусотню малонаселенных пунктов. В деревню Старые Щавры трижды в неделю приезжает передвижной маркет.
"Очень удобно. И мясное всегда все есть, и молочное, и хлеб. Всегда свежие овощи, фрукты. Ассортимент хороший, рыбная продукция. Хотим сказать большое спасибо людям, которые действительно думают о нас, деревенских", - сказала местная жительница.
Развитие сельской торговли и стабильная работа автолавок остаются в приоритете. Поэтому и доверенные лица Президента держат этот вопрос на контроле в диалоге с местной властью и самими жителями.
Ольга Шпилевская, доверенное лицо Президента Беларуси, Директор представительства МТРК "МИР" в Беларуси:
"У нас сложилась в Беларуси уникальная система общения государственных органов с людьми. Наверное, ни в одной другой стране нет такой истории, когда бы проводилось столько приемов по личным вопросам, когда бы проводились дни открытых дверей у каждого чиновника, когда каждый мог бы прийти со своей проблемой, даже не глобальной проблемой, и ее проговорить. Бытовые вопросы, бытовые проблемы, которые, конечно, могли бы решиться и на более низком уровне, но так устроены белорусы. Они очень доверяют своему Президенту. Было важно все аккумулировать, любой вопрос взять на контроль и посмотреть, как он будет выполнен".
Сегодня мобильные маркеты только в Минской области обслуживают 4200 населенных пунктов, тем самым обеспечивают социальный стандарт и доступ к качественным продуктам для каждого белоруса.