Стадион "Динамо" - место проведения пресс-конференций, посвященных форуму

Главная арена ІІ Европейских игр стадион "Динамо" - это еще и место проведения множества пресс-конференций, посвященных форуму. На первой из них ответ перед белорусскими и зарубежными журналистами держали председатель координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос и исполнительный директор Игр Саймон Клегг. Функционеры отметили достойную организацию турнира и важность такого масштабного спортивного мероприятия для страны.