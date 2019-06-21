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Стадион "Динамо" - место проведения пресс-конференций, посвященных форуму

Главная арена ІІ Европейских игр стадион "Динамо" - это еще и место проведения множества пресс-конференций, посвященных форуму. На первой из них ответ перед белорусскими и зарубежными журналистами держали председатель координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос и исполнительный директор Игр Саймон Клегг. Функционеры отметили достойную организацию турнира и важность такого масштабного спортивного мероприятия для страны.

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