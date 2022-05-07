Стадион "Динамо" - символ восстановленного после войны Минска

О главном спортивном символе ожившего Минска после Великой Отечественной. Это стадион "Динамо". У этой арены своя неповторимая история. Андрей Козлов расскажет о стадионе "Динамо", как одной из главных достопримечательностей послевоенной столицы.

Это Минск с высоты, снятый на тот момент не на квадрокоптер, конечно, а из кабины вертолета.

Во всех городах бывшего Советского Союза она давала человеку, который увидел руины города, большую мечту. Галина Левина, архитектор

Кадры из середины 60-х и из кинокартины режиссера Викторова "Любимая" киностудии "Беларусьфильм". Сложно найти более лирическую картину о молодости того города и ее жителях, а также о футболе.

Спортивные сооружения не были какими-то второплановыми. Галина Левина, архитектор

Как раз тогда "Динамо" из Минска было в топе советского футбола - бронза чемпионата, финал Кубка. Малофеев и Арзамасцев как блестящие игроки, в нападении - Адамов и Погальников с супербомбардиром Мустыгиным.

Уже 24 и 25 июня 1941 года во время авиаударов стадион сильно пострадал, жизнь здесь остановилась на несколько лет. Когда это страшное время прошло, здесь сразу начали вестись работы. Уже 12 июня 1948 года на "Динамо" состоялся первый послевоенный футбольный матч.

Поколение той молодежи понимало, что такое счастье мирной жизни. В столице активно начинают заниматься спортом, посещают театры и кино, создаются творческие коллективы. Футбол всегда отражал общество. Результат появился спустя 6 лет после открытия "Динамо", как раз тогда, когда реконструкция полностью завершится и появится, например, вот эта знаменитая арка в римском стиле архитектора Барща. 1954 год - первая награда белорусского клуба в чемпионате СССР. Минский "Спартак" в воротах с самими Алексеем Хомичем, ведь в Москве начинал блистать Яшин. Тигр, как звали Хомича за самоотверженную игру. Он с московским динамовским коллективов во 2-й половине 40-х провел легендарное турне в Великобритании, а в 1954 минчане, в том числе и благодаря Хомичу, почувствовали себя большим футбольным городом.

Как раз в самом начале 50-х появился на свет Леонид Бондарович. Он не раз показывал журналистам АТН вот этот снимок у динамовских ворот. В 60-е подросток Леня, который 25 лет проживет напротив стадиона, видел команду "Динамо" с чередой успешных сезонов. Сначала 90-х - неизменный голос, который и открыл стадион в 2018.

Сейчас дикторская носит его имя - в 2022 Бондаровича не стало.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/748/7gpedfmfccscykyieq6v03dgb14lgwye.jpg

Этим кадрам не более недели. Вот только на днях отгремело при 10 тысячах зрителей БайКлассико между "Динамо" и БАТЭ. Стадион уже готовится к своим новым событиям и вызовам, которых только за последние четыре года, со дня открытия после последней реконструкции, было столько, что хватит впечатлений нам с вами на годы вперед.

И как раз эта последняя реконструкция позволила объединить историю. Часть стадиона сохранила свою историческую часть. И с новым веянием новая вот эта модернизированная часть. Поэтому я считаю, что это уникальный объект, где соединились история и современность. Александр Бут-Гусаим, гендиректор Национального олимпийского стадиона "Динамо"