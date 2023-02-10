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Стала известна судьба граждан нашей страны, которые не выходили на связь с начала разрушительного землетрясения в Турции

Стала известна судьба граждан нашей страны, которые не выходили на связь с начала разрушительного землетрясения в Турции

Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в г. Кахраманмараш телах гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супругапогибшей (гражданина Турции). Об этом пишет sb.by со ссылкой на информацию белорусскогодиппредставительствав Турции.

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