Стала известна судьба граждан нашей страны, которые не выходили на связь с начала разрушительного землетрясения в Турции

Спасатели спецотряда "ЗУБР" МЧС Беларуси подтвердили посольству информацию об извлеченных из-под обломков в г. Кахраманмараш телах гражданки Беларуси и ее несовершеннолетней дочери, которые были опознаны близким родственником по линии супругапогибшей (гражданина Турции). Об этом пишет sb.by со ссылкой на информацию белорусскогодиппредставительствав Турции.