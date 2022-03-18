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Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022/2023 учебный год

Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022/2023 учебный год

Стали известны даты школьных каникул в Беларуси на 2022/2023 учебный год. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БелТА.


"В 2022/2023 учебном году устанавливаются каникулы: осенние - 9 дней с 30 октября по 7 ноября 2022 года, зимние - 15 дней с 25 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Весенние - 8 дней с 26 марта по 2 апреля 2023 года, летние - 92 дня с 1 июня по 31 августа 2023 года. Для учащихся 9 классов - 81 день с 12 июня по 31 августа 2023 года, для учащихся 1-2 классов - дополнительные каникулы с 20 февраля по 26 февраля 2023 года", - рассказали в Минобразования.

В ведомстве напомнили, что в этом учебном году занятия завершаются 31 мая. С 1 по 9 июня у 9 и 11 классов пройдут экзамены. У 10 классов в июне пройдут пятидневные учебно-полевые сборы и медицинская практика.

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