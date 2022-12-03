3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стали известны финалисты шоу "Фактор.by"
Накануне на "стульях" проекта в полуфинале остались лучшие голоса! Шанс спеть в прямом эфире получили 12 тембров - и это из тысячи претендентов! Они прошли испытания бегом, новым репертуаром, работой в квартете и вокальными баттлами на вылет! Итак, на ваших экранах - команды громкоголосого и рейтингового шоу "Фактор.by".
В команде критика Соседова остался обладатель "Золотой звезды" - 23-летний программист из Москвы Иван Дятлов. В его компании - артист Артем Евлахов и провизор Артем Белый.
Серега взял шефство над будущим педагогом из Борисова и футболистом в прошлом Владимиром Арутюняном, могилевским кондитером Ангелиной Чудаковой (к слову, самой юной из финалистов) и французским музыкантом Пьером Эдэлем.
Конкуренцию им составит команда Руслана Алехно. Под его патронажем - преподаватель по вокалу из Башкартостана Азалия Гайнетдинова и опытные артисты Андрей Колосов и Татьяна Прохоренко.
Петь за инста-диву Ольгу Бузову готовятся вокальный коуч Марго Новик, тоже учитель вокала и таксист по совместительству Николай Волегов и сотрудник лидского банка Александр Шимулевич.
Первый прямой эфир - неизменно в пятницу 9 декабря! Артисты начинают подготовку. Зрителя ждет два месяца вокальных состязаний. Прямые эфиры ничего не скроют. У кого из финалистов непревзойденный "Фактор.by", решать публике.
Другие новости культуры:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов