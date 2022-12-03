Стали известны финалисты шоу "Фактор.by"

Накануне на "стульях" проекта в полуфинале остались лучшие голоса! Шанс спеть в прямом эфире получили 12 тембров - и это из тысячи претендентов! Они прошли испытания бегом, новым репертуаром, работой в квартете и вокальными баттлами на вылет! Итак, на ваших экранах - команды громкоголосого и рейтингового шоу "Фактор.by".

В команде критика Соседова остался обладатель "Золотой звезды" - 23-летний программист из Москвы Иван Дятлов. В его компании - артист Артем Евлахов и провизор Артем Белый.

Серега взял шефство над будущим педагогом из Борисова и футболистом в прошлом Владимиром Арутюняном, могилевским кондитером Ангелиной Чудаковой (к слову, самой юной из финалистов) и французским музыкантом Пьером Эдэлем.

Конкуренцию им составит команда Руслана Алехно. Под его патронажем - преподаватель по вокалу из Башкартостана Азалия Гайнетдинова и опытные артисты Андрей Колосов и Татьяна Прохоренко.

Петь за инста-диву Ольгу Бузову готовятся вокальный коуч Марго Новик, тоже учитель вокала и таксист по совместительству Николай Волегов и сотрудник лидского банка Александр Шимулевич.

Первый прямой эфир - неизменно в пятницу 9 декабря! Артисты начинают подготовку. Зрителя ждет два месяца вокальных состязаний. Прямые эфиры ничего не скроют. У кого из финалистов непревзойденный "Фактор.by", решать публике.

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