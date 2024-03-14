Стали известны имена лауреатов республиканского конкурса "Женщина года - 2023"

Было задание у каждого - сделать презентацию себя, каждый делал либо видеопрезентацию, либо эссе. Было создано жюри, члены президиума входили туда. Члены жюри выбирали лучших. Из лучших выбрать одну лучшую - это, конечно, очень сложно. Женщины на протяжении года вкладывают много сил душевных и физических, чтобы включиться, помимо основной работы, еще и в общественную деятельность. И это такой хороший повод подвести итоги конкурса и сказать этим женщинам спасибо.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин