ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стали известны имена лауреатов республиканского конкурса "Женщина года - 2023"

Их профессионализм и любовь к стране достойны самых высоких наград. Стали известны имена лауреатов республиканского конкурса "Женщина года - 2023".

Среди номинантов белоруски самых разных профессий: руководители предприятий, педагоги, врачи, работники промышленности, представители силовых структур и многодетные мамы. Все они вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Беларуси.

Безмерная любовь к своей стране, к своему народу, к тому делу, которым она занимается, и необыкновенное чувство патриотизма. Мне кажется, это то, что отличает наших женщин от женщин других стран. Инициатива чествования женщины года была поддержана Президентом в далеком в 2007 году и стала доброй традицией в нашей стране.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси
Было задание у каждого - сделать презентацию себя, каждый делал либо видеопрезентацию, либо эссе. Было создано жюри, члены президиума входили туда. Члены жюри выбирали лучших. Из лучших выбрать одну лучшую - это, конечно, очень сложно. Женщины на протяжении года вкладывают много сил душевных и физических, чтобы включиться, помимо основной работы, еще и в общественную деятельность. И это такой хороший повод подвести итоги конкурса и сказать этим женщинам спасибо.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин
В нашей повседневной деятельности, к сожалению, мы не всегда замечаем то, что мы делаем. Нам кажется, что мы делаем повседневную и рутинную работу. А когда такие конкурсы проводятся, это возможность продемонстрировать, насколько ты активен, насколько наши женщины добры, отзывчивы.
Светлана Маршина, победительница конкурса "Женщина года - 2023" в номинации "Активная жизненная позиция"

Победительниц определили в семи номинациях. Республиканский конкурс "Женщина года" проходит в 16-й раз.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все