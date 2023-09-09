Стали известны имена победителей фестиваля "Молодежь - за Союзное государство"

В Смоленске наградили победителей конкурса исполнителей молодежной песни в рамках фестиваля "Молодежь - за Союзное государство". Первое место между собой разделили сразу две исполнительницы: Даниэлла Теплякова из Беларуси и София Ворона из России.

Торжественное закрытие XVI фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" прошло под девизом "За новый горизонт!". В гала-концерте приняли участие лауреаты конкурса, а также художественные коллективы, артисты эстрады Беларуси и России. Уже сегодня союзная молодежь покидает фестивальный Смоленск, который на время стал образовательной площадкой для 250 ребят. Молодые белорусы и россияне разъедутся по своим регионам, но в багаже у них яркие впечатления и новый опыт.