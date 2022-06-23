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Стали известны имена победителей национального конкурса "Золотая литера"
Стали известны имена победителей национального конкурса "Золотая литера". Среди лауреатов - журналисты и коллективы издательского дома "Беларусь сегодня", газет "7 дней" и "Культура", Белорусского телеграфного агентства. Среди региональных СМИ отмечена работа "Гродзенскай праўды", "Витебских вестей", издательского дома "Шклов-инфо", газет "Витьбичи", "Перспектива" и "Минская правда". А Гран-при конкурса за лучший творческий проект среди региональных СМИ завоевал проект "Год после выборов" информационного агентства "Минская правда". Среди республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий лучшим признан проект "Тенденции" издательского дома "Беларусь сегодня". Церемония награждения прошла в торжественной обстановке во время Форума медийного сообщества Беларуси, который проходит в Витебске. Его тема - "Региональные медиа в цифровом пространстве: опыт, проблемы, перспективы", поэтому участниками стали работники средств массовой информации из всех уголков страны.
Ирина Акулович, гендиректор БелТА: Районные газеты, конечно, все свои силы вкладывают в конкретную печатную версию, потому что это подписка и это реклама. Но это все очень временно. Мы просто теряем все подрастающее поколение, которое уже реже берет эту районку в руки. Фактически все информационное поле мы оставляем другим. А вот наши оппоненты работают там очень хорошо. Поэтому нам надо учиться там работать, как бы это ни было тяжело.
Медийный форум второй год собирает лучших представителей информационного сообщества, выступает площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей, предоставляет возможность консолидации усилий экспертов различных отраслей знаний в вопросах дальнейшего развития региональных СМИ с учетом цифровизации общества, запросов аудитории, успешного продвижения государственного информационного продукта.
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