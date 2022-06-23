Стали известны имена победителей национального конкурса "Золотая литера"

Ирина Акулович, гендиректор БелТА: Районные газеты, конечно, все свои силы вкладывают в конкретную печатную версию, потому что это подписка и это реклама. Но это все очень временно. Мы просто теряем все подрастающее поколение, которое уже реже берет эту районку в руки. Фактически все информационное поле мы оставляем другим. А вот наши оппоненты работают там очень хорошо. Поэтому нам надо учиться там работать, как бы это ни было тяжело.