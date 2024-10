Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре"

Путевку на конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск 2021" получил 20-летний студент Минского колледжа искусств Даниил Мышковец. Конкуренция у победителя была достойная. Славянские и мировые хиты на национальном отборе представили вокалисты Минска, Жодино, Могилева, Гродненского, Витебского и Брестского регионов. Участникам от 18 до 28 лет, у каждого диплом с музыкальным образованием и десятки пунктов участия в конкурсах. Даниил Мышковец исполнил песню Maybe I, maybe you.