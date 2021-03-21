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Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре"
Стали известны имена представителей Беларуси на юбилейном "Славянском базаре". Финал национального отбора на детский и взрослый международные конкурсы провели в культурной столице страны - Борисове - во Дворце культуры. На детском "Славянском базаре в Витебске" нашу страну представит Константин Мазуркевич. Вокалист из Минска, ему 13 лет. Первая конкурсная песня "Падзяка сэрца" получила максимальное количество баллов - 90.
На конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" Беларусь представит Даниил Мышковец
Путевку на конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск 2021" получил 20-летний студент Минского колледжа искусств Даниил Мышковец. Конкуренция у победителя была достойная. Славянские и мировые хиты на национальном отборе представили вокалисты Минска, Жодино, Могилева, Гродненского, Витебского и Брестского регионов. Участникам от 18 до 28 лет, у каждого диплом с музыкальным образованием и десятки пунктов участия в конкурсах. Даниил Мышковец исполнил песню Maybe I, maybe you.
Каждая страна проведет онлайн-отбор на "Славянский базар"
Кто будет конкурировать с нашими представителями, не определено. Каждая страна проведет онлайн-отбор. Список участников объявят в течение двух месяцев. Белорусский отбор - единственный в формате концерта и с глазу на глаз.
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