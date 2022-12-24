Стали известны имена претенденток на полет в космос от Беларуси

Стало известно, кто из белорусок претендует на полет в космос. С девушками в центре подготовки космонавтов в подмосковном Звездном городке встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко, тепло напутствовав их и пожелав удачи, пишет БелТА.



Итак, вот те, одна из которых станет первым белорусским космонавтом в суверенной истории страны: Марина Василевская и Виктория Фидрус - бортпроводники авиакомпании "Белавиа", Дарья Михнюк - государственный судебный эксперт из Брестской области, Ольга Герасимова - врач - акушер-гинеколог из Барановичей, Анастасия Ленкова - врач - детский хирург РНПЦ детской хирургии и Ольга Мастицкая - младший научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Беларуси.

Александру Лукашенко рассказали, что всего было проведено собеседований более чем с тремя тысячами человек. В итоге на данном этапе осталось шестеро наиболее достойных. В настоящее время они в центре подготовки космонавтов проходят очный медосмотр. Уже проведено более половины запланированных исследований. У девушек высокий моральный дух и хорошее физическое состояние.

Президент раскрыл секрет, о чем договорился с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Юрием Борисовым. "Он говорит так: ну, если по здоровью пройдут, то они не потеряются, будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос". Так что вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Всем работы хватит", - сказал глава государства.

"Спасибо вам большое. Думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Хочу, чтобы у вас все сложилось. Вы не пожалеете, что попали в этот коллектив", - добавил Президент.

Девушки поблагодарили за оказанную поддержку и предоставленную возможность быть в числе претендентов на полет в космос, подтвердили готовность с честью и достоинством представить Беларусь на МКС.