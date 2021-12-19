Стали известны имена суперфиналистов шоу X-Factor Belarus

В суперфинал шоу X-Factor Belarus вышли Никита Белько, Андрей Панисов и Анастасия Кравченко. Накануне вечером состоялся пятый прямой эфир. Телезрители, по сути, увидели два концерта в одном. Самые важные слова в адрес родителей прозвучали в первом отделении. Артисты раскрылись по-новому, обнажили душу. И зрители ответили тем же. Пожалуй, самый эмоциональный эфир за всю историю шоу. Слез не мог сдержать никто.



Во второй части прозвучали хиты, которые финалисты путем жеребьевки выбрали друг для друга. Для каждого режиссерско-постановочная группа сделала эксклюзивные номера. Некоторым для оформления контента пришлось даже погрузиться на дно бассейна. По итогам зрительского голосования проект навсегда покинул Фахриддин Хакимов. Еще двое финалистов попали в номинацию и исполнили песню за жизнь - последней на проекте она оказалась для Дениса Пацевича.

