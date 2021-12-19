3.38 RUB
3.46 USD
3.63 EUR
ОбществоЭкономикаПрезидентПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Стали известны имена суперфиналистов шоу X-Factor Belarus
В суперфинал шоу X-Factor Belarus вышли Никита Белько, Андрей Панисов и Анастасия Кравченко. Накануне вечером состоялся пятый прямой эфир. Телезрители, по сути, увидели два концерта в одном. Самые важные слова в адрес родителей прозвучали в первом отделении. Артисты раскрылись по-новому, обнажили душу. И зрители ответили тем же. Пожалуй, самый эмоциональный эфир за всю историю шоу. Слез не мог сдержать никто.
Во второй части прозвучали хиты, которые финалисты путем жеребьевки выбрали друг для друга. Для каждого режиссерско-постановочная группа сделала эксклюзивные номера. Некоторым для оформления контента пришлось даже погрузиться на дно бассейна. По итогам зрительского голосования проект навсегда покинул Фахриддин Хакимов. Еще двое финалистов попали в номинацию и исполнили песню за жизнь - последней на проекте она оказалась для Дениса Пацевича.
Повтор пятого эпизода шоу X-Factor Belarus смотрите 19 декабря
Повтор пятого эпизода смотрите на
в 12:10. Обращаем внимание телезрителей: проголосовать уже нельзя. Что осталось за кадром пятого прямого эфира: эмоциональные комментарии и эксклюзивные кадры со съемочной площадки смотрите сегодня в программе
Другие новости проекта:
Президент
Все
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
Политика
Все
Общество
Все
Вольфович: Обстановка на внешнем контуре Беларуси остается неспокойной
От безопасности до архитектуры. Что больше всего впечатлило блогера-путешественника в Беларуси
Эксперт о размещении "Орешника" в Беларуси: Это современное оружие сдерживания
"Я себя почувствовала истинной белорусской". Проект "Открытая кафедра" впервые в Брестской области
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все