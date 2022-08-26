ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Стали известны новые подробности дела о продаже пневматической винтовки для бесшумной стрельбы

Сегодня Госпогранкомитет озвучил подробности дела о продаже винтовки недалеко от Литовской границы. В распоряжении Агентства теленовостей оказались оперативные кадры - момент сделки и задержание продавца и покупателя.

Сморгонские пограничники в Островецком районе задержали местного жителя. Мужчина намеревался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, а также 198 боевых патронов.В отношении задержанного 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". За совершение данного преступления ему грозит лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества.
Валентин Бусько, представитель Госпогранкомитета Беларуси


Изображение

Местный житель был задержан 23 августа в 20 км от границы с Литвой. Мужчина попал в оперативную разработку (причина - предложение о продаже винтовки с оптическим прицелом). Этот момент и попал на видео, где можно заметить, как двое мужчин выходят из машины. Судя по всему, один из них продавец (у него в руках закрученное в покрывало оружие), второй досконально изучает товар - вероятно, покупатель. Сделка почти прошла успешно. Однако в тот момент, когда дельцы сели в машину, появилась опергруппа.

В ходе личного обыска у фигуранта обнаружено и изъято еще 18 патронов, а также материальные средства, полученные в качестве вознаграждения за сбыт. При проведении осмотра по месту жительства подозреваемого обнаружена пневматическая винтовка неустановленного образца с признаками переделки. Сотрудники оперативного подразделения Сморгонской пограничной группы изучили личность фигуранта - ранее он был неоднократно судим за кражи, а также за совершение ДТП, повлекшее смерть человека.
Оперативный сотрудник Сморгонской пограничной группы

Кому и зачем понадобился такой специфический товар и кто его доукомплектовал, следственно-оперативной группе еще предстоит выяснить. Что касается патронов, то уже известно, что пригодны для стрельбы и предназначены для ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия. Баллистическая экспертиза изъятого оружия еще проводится.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все