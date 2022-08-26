Стали известны новые подробности дела о продаже пневматической винтовки для бесшумной стрельбы

Сморгонские пограничники в Островецком районе задержали местного жителя. Мужчина намеревался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, а также 198 боевых патронов.В отношении задержанного 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". За совершение данного преступления ему грозит лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Сморгонские пограничники в Островецком районе задержали местного жителя. Мужчина намеревался сбыть нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, а также 198 боевых патронов.В отношении задержанного 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". За совершение данного преступления ему грозит лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества.

Местный житель был задержан 23 августа в 20 км от границы с Литвой. Мужчина попал в оперативную разработку (причина - предложение о продаже винтовки с оптическим прицелом). Этот момент и попал на видео, где можно заметить, как двое мужчин выходят из машины. Судя по всему, один из них продавец (у него в руках закрученное в покрывало оружие), второй досконально изучает товар - вероятно, покупатель. Сделка почти прошла успешно. Однако в тот момент, когда дельцы сели в машину, появилась опергруппа.