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Стали известны первые VIP-гости, которых ждет Минск на церемонии открытия II Европейских игр
Это рассказали на брифинге в Министерстве иностранных дел нашей страны.
Помимо спортсменов из 50 государств, более тысячи журналистов и многочисленных аккредитованных гостей, в мероприятиях планируют принять участие около 20 делегаций на уровне руководства спортивных ведомств зарубежных государств, а также представители Европейских олимпийских комитетов, президенты и генеральные секретари более 40 национальных олимпийских комитетов стран Европы, руководство международных и европейских спортивных федераций.
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