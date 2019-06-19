Стали известны первые VIP-гости, которых ждет Минск на церемонии открытия II Европейских игр

Это рассказали на брифинге в Министерстве иностранных дел нашей страны.



Помимо спортсменов из 50 государств, более тысячи журналистов и многочисленных аккредитованных гостей, в мероприятиях планируют принять участие около 20 делегаций на уровне руководства спортивных ведомств зарубежных государств, а также представители Европейских олимпийских комитетов, президенты и генеральные секретари более 40 национальных олимпийских комитетов стран Европы, руководство международных и европейских спортивных федераций.